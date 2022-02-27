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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Вольфсберг
Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 27 февраля 2022
Аустрия
27.02.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсберг
57'
A. GrÃ¼nwald
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Вольфсберг
Замена
L. Ivkic
️️️️
А. Юкич
90'
+4
Желтая карточка
Л. Мюль
83'
83'
Пенальти не реализован!
М. Лиендл
77'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
М. Тафернер
Замена
Г. Тигль
️️️️
A. GrÃ¼nwald
74'
71'
Замена
М. Новак
️️️️
А. Дедич
71'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
71'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
ГОЛ! 1:0!
A. GrÃ¼nwald
Пас отдал
М. Фишер
57'
Желтая карточка
Э. Мартель
51'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
Желтая карточка
М. Зуттнер
42'
Желтая карточка
Л. Гальвао
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Пенц
4
Мартинс
29
Зуттнер
5
Мартель
23
Браунедер
10
30
Фишер
7
Юкич
39
Огайо
5
Мюль
3
Гальвао
3-3-4
31
Кофлер
97
Ясич
24
Лочошвили
22
Баумгартнер
30
Тафернер
6
Спранглер
10
Лиендл
37
Дедич
7
Перец
29
Визингер
9
Барибо
10
39
Тигль
39
Тигль
10
7
Юкич
15
15
7
Юкич
37
Дедич
27
Новак
27
Новак
37
Дедич
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
30
Тафернер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
30
Тафернер
Остались в запасе
Аустрия
Вольфсберг
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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