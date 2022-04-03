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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Штурм
Вольфсберг - Штурм: обзор матча 03 апреля 2022
Вольфсберг
03.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
0 : 2
Завершен
Штурм
26'
М. Саркария
48'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Штурм
90'
+3
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
86'
85'
Замена
А. Данте
️️️️
А. Прасс
83'
Замена
Л. Ягер
️️️️
С. Хирлендер
76'
Желтая карточка
С. Хирлендер
65'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
А. Ньянгбо
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
М. Новак
57'
Замена
А. Ясич
️️️️
К. Верницниг
57'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
41'
Желтая карточка
Р. Хойлунд
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Саркария
Пас отдал
А. Прасс
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
29
Niklas Pertlwieser
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
4-4-2
31
Кофлер
37
Дедич
24
Лочошвили
22
Баумгартнер
27
Новак
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
10
Лиендл
29
Визингер
9
Барибо
4-3-1-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
22
Аффенгрубер
30
Кюн
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
7
Ньянгбо
19
Хойлунд
24
Верницниг
97
Ясич
97
Ясич
24
Верницниг
27
Новак
18
Ферачниг
18
Ферачниг
27
Новак
22
Прасс
44
Данте
44
Данте
22
Прасс
25
Хирлендер
17
Ягер
17
Ягер
25
Хирлендер
7
Ньянгбо
8
Китеишвили
8
Китеишвили
7
Ньянгбо
Остались в запасе
Вольфсберг
Штурм
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
29
Niklas Pertlwieser
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
29
Niklas Pertlwieser
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсберг - Штурм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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