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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Вольфсберг
Штурм - Вольфсберг: обзор матча 15 мая 2022
Штурм
15.05.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
1 : 4
Завершен
Вольфсберг
54'
И. Любич
8'
Л. Лочошвили
19'
Т. Барибо
25'
М. Лиендл (П)
76'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Вольфсберг
81'
Замена
С. Спранглер
️️️️
М. Тафернер
81'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Лиендл
76'
ГОЛ! 1:4!
Д. Визингер
Пас отдал
Т. Барибо
Замена
О. Китеишвили
️️️️
И. Любич
72'
70'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Н. Ферачниг
65'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Л. Лочошвили
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
А. Боркович
61'
ГОЛ! 1:3!
И. Любич
Пас отдал
Я. Яншер
54'
52'
Желтая карточка
М. Тафернер
50'
Желтая карточка
Н. Ферачниг
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Данте
35'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
Й. Горенц-Станкович
35'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
35'
27'
Желтая карточка
Т. Рохер
25'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Лиендл
19'
ГОЛ! 0:2!
Т. Барибо
Пас отдал
М. Новак
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лочошвили
Пас отдал
Н. Ферачниг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
3-3-2-1-1
28
Зибенхандль
6
Боркович
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
77
Любич
70
Газибегович
22
Прасс
89
Яншер
11
Саркария
19
Хойлунд
4-4-2
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
27
Новак
37
Дедич
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
10
Лиендл
18
Ферачниг
9
Барибо
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
44
Данте
30
Кюн
30
Кюн
44
Данте
77
Любич
8
Китеишвили
8
Китеишвили
77
Любич
4
Горенц-Станкович
7
Кронбергер
7
Кронбергер
4
Горенц-Станкович
6
Боркович
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
6
Боркович
24
Лочошвили
3
Гугганиг
3
Гугганиг
24
Лочошвили
30
Тафернер
6
Спранглер
6
Спранглер
30
Тафернер
10
Лиендл
24
Верницниг
24
Верницниг
10
Лиендл
18
Ферачниг
29
Визингер
29
Визингер
18
Ферачниг
Остались в запасе
Штурм
Вольфсберг
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Кристоф Ланг
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Давид Скубль
ВР
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Кристоф Ланг
АП
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Штурм - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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