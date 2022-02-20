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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Вольфсберг
Зальцбург - Вольфсберг: обзор матча 20 февраля 2022
Зальцбург
20.02.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсберг
90+3'
Л. Сучич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Вольфсберг
ГОЛ! 1:0!
Л. Сучич
Пас отдал
М. Кьергор
90'
+3
Замена
М. Кьергор
️️️️
Ж. Адаму
75'
Замена
Л. Сучич
️️️️
А. Бернед
75'
75'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Барибо
75'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Тафернер
70'
Желтая карточка
М. Новак
67'
Замена
М. Новак
️️️️
А. Ясич
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Н. Капалдо
60'
31'
Желтая карточка
М. Тафернер
23'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
28
Соле
91
Пиатковски
5
Кристенсен
4
Камара
24
Бернед
24
Капалдо
14
Адейеми
11
Ааронсон
20
Адаму
3-3-4
31
Кофлер
97
Ясич
24
Лочошвили
22
Баумгартнер
24
Верницниг
17
Страцниг
30
Тафернер
37
Дедич
7
Перец
29
Визингер
9
Барибо
24
Бернед
24
Сучич
24
Сучич
24
Бернед
24
Капалдо
13
Зайвальд
13
Зайвальд
24
Капалдо
20
Адаму
14
Кьергор
14
Кьергор
20
Адаму
97
Ясич
27
Новак
27
Новак
97
Ясич
30
Тафернер
21
Дьен
21
Дьен
30
Тафернер
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсберг
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
9
Роко Шимич
ЦФ
29
Мануэль Куттин
ВР
6
Свен Спранглер
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
6
Свен Спранглер
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Зальцбург - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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