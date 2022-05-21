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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рапид
Вольфсберг - Рапид: обзор матча 21 мая 2022
Вольфсберг
21.05.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
2 : 1
Завершен
Рапид
74'
Т. Барибо
75'
А. Ясич
35'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Рапид
Замена
С. Спранглер
️️️️
М. Лиендл
88'
Желтая карточка
Т. Рохер
83'
83'
Замена
Н. Биндер
️️️️
Б. Циммерманн
83'
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Морман
ГОЛ! 2:1!
А. Ясич
Пас отдал
Д. Визингер
75'
ГОЛ! 1:1!
Т. Барибо
Пас отдал
М. Лиендл
74'
72'
Замена
О. Штрунц
️️️️
К. Кнасмюллнер
72'
Замена
Д. Савич
️️️️
Т. Шик
66'
Желтая карточка
Э. Айву
Замена
А. Ясич
️️️️
М. Новак
58'
55'
Желтая карточка
М. Морман
Желтая карточка
Т. Барибо
43'
Желтая карточка
Д. Визингер
42'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Э. Перец
38'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Груль
Пас отдал
Э. Айву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-3-3
31
Кофлер
37
Дедич
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
27
Новак
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
18
Рохер
7
Перец
18
Ферачниг
9
Барибо
4-4-1-1
25
Гартлер
6
Виммер
5
Морман
4
Айву
28
Хофманн
28
Кнасмюллнер
13
Шик
10
Любичич
23
Ауэр
18
Груль
9
Циммерманн
10
Лиендл
3
Гугганиг
3
Гугганиг
10
Лиендл
27
Новак
97
Ясич
97
Ясич
27
Новак
10
Лиендл
6
Спранглер
6
Спранглер
10
Лиендл
7
Перец
29
Визингер
29
Визингер
7
Перец
13
Шик
21
Савич
21
Савич
13
Шик
28
Кнасмюллнер
17
Штрунц
17
Штрунц
28
Кнасмюллнер
9
Циммерманн
13
Биндер
13
Биндер
9
Циммерманн
5
Морман
22
Демир
22
Демир
5
Морман
Остались в запасе
Вольфсберг
Рапид
29
Мануэль Куттин
ВР
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вольфсберг - Рапид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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