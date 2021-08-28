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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Вольфсберг
Альтах - Вольфсберг: обзор матча 28 августа 2021
Альтах
28.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсберг
5'
А. Нухиу
43'
Т. Барибо
44'
Т. Рохер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Вольфсберг
Желтая карточка
Б. Дабанли
90'
+5
Замена
M. Kobras
️️️️
T. Casali
86'
85'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
М. Тафернер
85'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Рохер
81'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
73'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
Желтая карточка
А. Нухиу
73'
72'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Барибо
72'
Замена
К. Страцниг
️️️️
К. Верницниг
68'
Желтая карточка
А. Дедич
66'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
Замена
L. Prokop
️️️️
Н. Эдокполор
63'
Замена
S. Križman
️️️️
C. Bukta
59'
Замена
B. Prokopic
️️️️
Э. Шрайнер
59'
Желтая карточка
P. Netzer
56'
Замена
P. Netzer
️️️️
Ф. Штраус
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
Т. Рохер
Пас отдал
М. Лиендл
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Барибо
Пас отдал
М. Лиендл
ГОЛ! 1:0!
А. Нухиу
Пас отдал
М. Турнвальд
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
37
Носа Эдокполор
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
5
Philipp Netzer
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-3-3
16
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
4
Штраус
27
Хаудум
16
Шрайнер
29
Райтер
9
Нухиу
33
37
Эдокполор
3-4-3
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Шерцер
30
Тафернер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
7
Перец
37
Дедич
9
Барибо
16
39
39
16
37
Эдокполор
3
3
37
Эдокполор
4
Штраус
5
5
4
Штраус
16
Шрайнер
0
0
16
Шрайнер
33
12
12
33
30
Тафернер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
30
Тафернер
Верницниг
17
Страцниг
17
Страцниг
Верницниг
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
9
Барибо
21
Дьен
21
Дьен
9
Барибо
18
Рохер
29
Визингер
29
Визингер
18
Рохер
Остались в запасе
Альтах
Вольфсберг
19
Себастьян Айгнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
19
Себастьян Айгнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Альтах - Вольфсберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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