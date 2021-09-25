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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Зальцбург
Вольфсберг - Зальцбург: обзор матча 25 сентября 2021
Вольфсберг
25.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
15'
Ж. Онгуене
51'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Зальцбург
90'
+1
Замена
Д. Гиндо
️️️️
А. Ульмер
90'
+1
Замена
А. Бернед
️️️️
Б. Ааронсон
77'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Барибо
77'
65'
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
65'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Сучич
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Лиендл
59'
56'
Желтая карточка
Бернардо
51'
ГОЛ! 0:2!
Н. Окафор
Пас отдал
Л. Сучич
Замена
К. Страцниг
️️️️
Э. Перец
46'
Вторая желтая
Д. Гугганиг
44'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
41'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Онгуене
Пас отдал
Л. Сучич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-4-3
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Гугганиг
10
Лиендл
18
Рохер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
37
Дедич
7
Перец
9
Барибо
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
13
Бернардо
68
Онгуене
17
Ульмер
4
Камара
24
Сучич
13
Зайвальд
11
Ааронсон
14
Адейеми
19
Окафор
7
Перец
17
Страцниг
17
Страцниг
7
Перец
9
Барибо
29
Визингер
29
Визингер
9
Барибо
10
Лиендл
21
Дьен
21
Дьен
10
Лиендл
17
Ульмер
27
Гиндо
27
Гиндо
17
Ульмер
11
Ааронсон
24
Бернед
24
Бернед
11
Ааронсон
24
Сучич
24
Капалдо
24
Капалдо
24
Сучич
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
Остались в запасе
Вольфсберг
Зальцбург
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
58
Нико Мантль
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Зальцбург
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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