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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия К
Вольфсберг - Аустрия К: обзор матча 17 апреля 2022
Вольфсберг
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия К
16'
М. Лиендл
17'
Ф. Яриц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия К
90'
+4
Замена
Ф. Ридер
️️️️
П. Грайль
83'
Замена
Р. Реп
️️️️
К. Цветко
Замена
К. Верницниг
️️️️
Т. Рохер
82'
Замена
Т. Барибо
️️️️
Н. Ферачниг
62'
Желтая карточка
А. Дедич
40'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
39'
36'
Желтая карточка
К. Цветко
35'
Желтая карточка
К. Гезос
17'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Яриц
ГОЛ! 1:0!
М. Лиендл
Пас отдал
М. Тафернер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Флориан Ридер
ЛВ
55
Райко Реп
ЦП
77
Глойр Аманда
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
37
Дедич
27
Новак
24
Лочошвили
97
Ясич
10
Лиендл
18
Рохер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
18
Ферачниг
29
Визингер
4-2-4
13
Менцель
6
Морейра
8
Гезос
7
Яриц
33
Шумахер
21
Тимосси-Андерссон
18
Грайль
5
Блауэнштайнер
63
Сараванья
24
Цветко
32
Пинк
18
Рохер
24
Верницниг
24
Верницниг
18
Рохер
18
Ферачниг
9
Барибо
9
Барибо
18
Ферачниг
18
Грайль
33
Ридер
33
Ридер
18
Грайль
24
Цветко
55
Реп
55
Реп
24
Цветко
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия К
29
Мануэль Куттин
ВР
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Леннарт Мозер
ВР
77
Глойр Аманда
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
77
Глойр Аманда
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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2024.08.08 16:17
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2025.08.28 08:48
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2025.08.06 09:50
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2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
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2024.08.08 16:17
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