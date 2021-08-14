Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Тироль
Вольфсберг - Тироль: обзор матча 14 августа 2021
Вольфсберг
14.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Тироль
32'
Т. Барибо
66'
Т. Барибо
5'
Ф. Кох
60'
Т. Анселм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Тироль
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Ляйтгеб
84'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Рохер
84'
Желтая карточка
А. Дедич
80'
78'
Замена
Ф. Бахер
️️️️
Т. Забитцер
74'
Желтая карточка
Т. Забитцер
70'
Замена
M. Wallner
️️️️
Д. Вриони
70'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ж. Рогель
70'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Б. Блуме
ГОЛ! 2:2!
Т. Барибо
Пас отдал
Э. Перец
66'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
Д. Гугганиг
66'
Замена
Э. Перец
️️️️
К. Верницниг
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
Т. Анселм
Пас отдал
Ф. Кох
55'
Желтая карточка
Д. Вриони
46'
Замена
В. Мюллер
️️️️
Т. Пецос
43'
Желтая карточка
Т. Пецос
ГОЛ! 1:1!
Т. Барибо
32'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кох
Пас отдал
Ж. Рогель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
24
Фабиан Кох
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
21
Жан Рогель
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
27
Markus Wallner
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
3-5-2
29
Куттин
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Шерцер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
18
Рохер
30
Тафернер
37
Дедич
9
Барибо
3-2-5
13
24
Кох
15
Авуджа
32
Классен
6
Пецос
10
Блуме
6
Бехоунек
21
Рогель
11
Анселм
10
Забитцер
9
Вриони
3
Гугганиг
24
Лочошвили
24
Лочошвили
3
Гугганиг
16
Ляйтгеб
17
Страцниг
17
Страцниг
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
7
Перец
7
Перец
24
Верницниг
18
Рохер
21
Дьен
21
Дьен
18
Рохер
10
Забитцер
20
Бахер
20
Бахер
10
Забитцер
10
Блуме
14
14
10
Блуме
6
Пецос
5
Мюллер
5
Мюллер
6
Пецос
9
Вриони
27
27
9
Вриони
21
Рогель
14
14
21
Рогель
Остались в запасе
Вольфсберг
Тироль
31
Александер Кофлер
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Paul Schermer
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
23
Лукас Шефль
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
22
Mario Andric
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Вольфсберг - Тироль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Тироль
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+