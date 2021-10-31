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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Вольфсберг
Штурм - Вольфсберг: обзор матча 31 октября 2021
Штурм
31.10.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсберг
16'
М. Лиендл
64'
А. Данте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Вольфсберг
Замена
К. Ланг
️️️️
Л. Ягер
80'
78'
Желтая карточка
А. Ясич
75'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Лиендл
Замена
И. Любич
️️️️
А. Данте
65'
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Данте
61'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
58'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Ньянгбо
46'
46'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Л. Лочошвили
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Лиендл
Пас отдал
А. Ясич
6'
Желтая карточка
Л. Лочошвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
17
Ягер
22
Прасс
89
Яншер
30
Кюн
9
Йебоа
7
Ньянгбо
2-4-4
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
18
Рохер
30
Тафернер
29
Визингер
97
Ясич
37
Дедич
7
Перец
44
Данте
77
Любич
77
Любич
44
Данте
17
Ягер
27
Ланг
27
Ланг
17
Ягер
7
Ньянгбо
11
Саркария
11
Саркария
7
Ньянгбо
24
Лочошвили
3
Гугганиг
3
Гугганиг
24
Лочошвили
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
10
Лиендл
21
Дьен
21
Дьен
10
Лиендл
Остались в запасе
Штурм
Вольфсберг
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Штурм - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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