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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Вольфсберг
Рапид - Вольфсберг: обзор матча 10 апреля 2022
Рапид
10.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсберг
38'
Б. Циммерманн
80'
Д. Савич
75'
М. Тафернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Вольфсберг
89'
Желтая карточка
М. Новак
Замена
A. Tambwe-Kasengele
️️️️
Б. Циммерманн
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Савич
80'
Замена
Д. Савич
️️️️
Ю. Демир
79'
Замена
P. Fallmann
️️️️
Т. Шик
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Тафернер
Замена
Н. Биндер
️️️️
К. Кнасмюллнер
68'
55'
Замена
М. Новак
️️️️
К. Верницниг
ГОЛ! 1:0!
Б. Циммерманн
Пас отдал
Т. Шик
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
55
Aristot Tambwe-Kasengele
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
29
Niklas Pertlwieser
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
12
Leo Vielgut
ЦФ
3-5-2
1
Хедл
0
6
Виммер
30
Стойкович
23
Ауэр
10
Любичич
28
Кнасмюллнер
13
Шик
15
Граховац
9
Циммерманн
22
Демир
4-4-2
31
Кофлер
97
Ясич
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
37
Дедич
30
Тафернер
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
29
Визингер
18
Ферачниг
9
Циммерманн
55
55
9
Циммерманн
13
Шик
28
28
13
Шик
22
Демир
21
Савич
21
Савич
22
Демир
28
Кнасмюллнер
13
Биндер
13
Биндер
28
Кнасмюллнер
24
Верницниг
27
Новак
27
Новак
24
Верницниг
Остались в запасе
Рапид
Вольфсберг
21
Бернхард Унгер
ВР
8
Benjamin Kanuric
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
29
Niklas Pertlwieser
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
12
Leo Vielgut
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
8
Benjamin Kanuric
ЦП
39
Рене Кривак
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
29
Niklas Pertlwieser
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
12
Leo Vielgut
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рапид - Вольфсберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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