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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Хартберг
Вольфсберг - Хартберг: обзор матча 11 сентября 2021
Вольфсберг
11.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Хартберг
51'
А. Дедич
7'
Т. Роттер
89'
М. Шмербек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Хартберг
89'
ГОЛ! 1:2!
М. Шмербек
Пас отдал
М. Джон Лема
87'
Желтая карточка
Д. Тадич
Красная карточка
М. Тафернер
77'
64'
Желтая карточка
К. Клем
61'
Замена
К. Клем
️️️️
Т. Роттер
60'
Замена
Д. Тадич
️️️️
T. Kofler
ГОЛ! 1:1!
А. Дедич
Пас отдал
Т. Барибо
51'
46'
Замена
М. Джон Лема
️️️️
Н. Ниман
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Э. Перец
46'
46'
Замена
Ю. Хайль
️️️️
Д. Авдияй
45'
Желтая карточка
М. Хорват
Желтая карточка
Д. Визингер
33'
Желтая карточка
М. Лиендл
22'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Роттер
Пас отдал
Т. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
37
Амар Дедич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
3-3-4
31
Кофлер
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Шерцер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
37
Дедич
7
Перец
9
Барибо
29
Визингер
3-2-1-1-2
1
Свете
22
27
31
Роттер
6
Зоннляйтнер
4
23
Кайнц
10
Авдияй
7
Ниман
11
Хорват
7
Перец
21
Дьен
21
Дьен
7
Перец
31
Роттер
14
Клем
14
Клем
31
Роттер
10
Авдияй
28
Хайль
28
Хайль
10
Авдияй
7
Ниман
7
Лема
7
Лема
7
Ниман
27
24
Тадич
24
Тадич
27
Остались в запасе
Вольфсберг
Хартберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсберг - Хартберг
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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