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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Вольфсберг
Хартберг - Вольфсберг: обзор матча 11 декабря 2021
Хартберг
11.12.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсберг
35'
Д. Авдияй
90+1'
М. Зоннляйтнер
16'
Т. Барибо
20'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Вольфсберг
ГОЛ! 2:2!
М. Зоннляйтнер
90'
+1
Замена
M. Gollner
️️️️
К. Клем
87'
84'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Д. Баумгартнер
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Н. Ниман
76'
Замена
P. Erhardt
️️️️
M. Steinwender
76'
74'
Замена
С. Спранглер
️️️️
М. Тафернер
74'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Визингер
Замена
P. Sturm
️️️️
М. Хорват
65'
60'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
60'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
ГОЛ! 1:2!
Д. Авдияй
Пас отдал
К. Клем
35'
20'
ГОЛ! 0:2!
Д. Визингер
Пас отдал
Э. Перец
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барибо
Пас отдал
Э. Перец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
23
Тобиас Кайнц
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Свете
31
Роттер
6
Зоннляйтнер
15
14
Клем
28
Хайль
23
Кайнц
10
Авдияй
11
Хорват
7
Ниман
24
Тадич
2-3-5
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
29
Визингер
97
Ясич
37
Дедич
7
Перец
9
Барибо
14
Клем
4
4
14
Клем
15
6
6
15
11
Хорват
18
18
11
Хорват
7
Ниман
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
7
Ниман
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
30
Тафернер
6
Спранглер
6
Спранглер
30
Тафернер
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
29
Визингер
21
Дьен
21
Дьен
29
Визингер
Остались в запасе
Хартберг
Вольфсберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Хартберг - Вольфсберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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