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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Вольфсберг
Рид - Вольфсберг: обзор матча 18 сентября 2021
Рид
18.09.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Вольфсберг
62'
Ю. Вайссмайер
73'
Л. Микич
90+4'
Ю. Вайссмайер
19'
Э. Перец
25'
Т. Рохер
57'
Т. Барибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Вольфсберг
ГОЛ! 3:3!
Ю. Вайссмайер
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Вайссмайер
90'
+1
Замена
M. Lercher
️️️️
Ф. Зивальд
90'
85'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Барибо
85'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
К. Страцниг
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
79'
ГОЛ! 2:3!
Л. Микич
73'
72'
Замена
С. Спранглер
️️️️
Э. Перец
69'
Желтая карточка
А. Кофлер
64'
Желтая карточка
Э. Перец
ГОЛ! 1:3!
Ю. Вайссмайер
Пас отдал
M. Satin
62'
Замена
С. Шабби
️️️️
М. Йовичич
59'
57'
ГОЛ! 0:3!
Т. Барибо
Замена
M. Satin
️️️️
V.
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
Т. Рохер
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Перец
Пас отдал
Т. Рохер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
9
Лео Микич
ЦФ
8
Valdir
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
11
Murat Satin
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
2-5
1
Радлингер
30
Йовичич
4
Плавотич
37
10
Вайссмайер
6
25
Зивальд
22
Нутц
3-4-3
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Шерцер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
17
Страцниг
10
Лиендл
7
Перец
37
Дедич
9
Барибо
25
Зивальд
5
5
25
Зивальд
8
11
11
8
30
Йовичич
9
Шабби
9
Шабби
30
Йовичич
17
Страцниг
3
Гугганиг
3
Гугганиг
17
Страцниг
7
Перец
6
Спранглер
6
Спранглер
7
Перец
9
Барибо
29
Визингер
29
Визингер
9
Барибо
Остались в запасе
Рид
Вольфсберг
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
97
Адис Ясич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
97
Адис Ясич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рид - Вольфсберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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