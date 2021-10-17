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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Вольфсберг
ЛАСК - Вольфсберг: обзор матча 17 октября 2021
ЛАСК
17.10.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсберг
55'
Т. Барибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Вольфсберг
90'
+3
Замена
Д. Визингер
️️️️
Э. Перец
80'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Т. Рохер
Замена
К. Моншейн
️️️️
Д. Холланд
79'
76'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Лиендл
73'
Желтая карточка
Т. Барибо
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
68'
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Гойгингер
67'
Замена
М. Карамоко
️️️️
А. Шмидт
62'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Д. Марешич
62'
61'
Желтая карточка
Т. Рохер
Желтая карточка
Ф. Флеккер
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барибо
51'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
34
Ян Боллер
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
8
Лукас Гргич
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
2-1-2-1-4
30
Шлагер
33
Лукенедер
15
Марешич
8
Холланд
34
Михорль
36
Реннер
29
Флеккер
34
Боллер
13
Шмидт
36
Гойгингер
30
Хорват
2-4-4
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
10
Лиендл
97
Ясич
9
Барибо
37
Дедич
7
Перец
15
Марешич
8
Гргич
8
Гргич
15
Марешич
8
Холланд
14
Моншейн
14
Моншейн
8
Холланд
13
Шмидт
9
Карамоко
9
Карамоко
13
Шмидт
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
36
Гойгингер
18
Балич
18
Балич
36
Гойгингер
10
Лиендл
17
Страцниг
17
Страцниг
10
Лиендл
18
Рохер
24
Верницниг
24
Верницниг
18
Рохер
7
Перец
29
Визингер
29
Визингер
7
Перец
Остались в запасе
ЛАСК
Вольфсберг
9
Андреас Грубер
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
9
Андреас Грубер
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча ЛАСК - Вольфсберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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