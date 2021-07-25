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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Вольфсберг
Аустрия К - Вольфсберг: обзор матча 25 июля 2021
Аустрия К
25.07.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсберг
90'
М. Пинк
25'
М. Лиендл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - Вольфсберг
ГОЛ! 1:1!
М. Пинк
90'
Желтая карточка
Х. Пауль
89'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
Т. Гемичибаши
89'
Замена
P. Hutter
️️️️
Х. Пауль
89'
Замена
Н. Виммер
️️️️
П. Грайль
81'
Красная карточка
М. Морейра
78'
65'
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Тафернер
65'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Д. Баумгартнер
Замена
Ф. Ридер
️️️️
F. MiesenbÃ¶ck
53'
Желтая карточка
К. Гезос
31'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Лиендл
17'
Желтая карточка
Д. Шерцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
28
Херберт Пауль
ЦФ
8
Космас Гезос
ЦФ
6
Максимилиано Морейра
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
37
Амар Дедич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
97
Адис Ясич
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
1-2-5
13
Менцель
31
Марер
81
Гемичибаши
7
24
Цветко
32
Пинк
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
6
Морейра
3-5-2
29
Куттин
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Шерцер
30
Тафернер
18
Рохер
17
Страцниг
24
Верницниг
10
Лиендл
29
Визингер
37
Дедич
18
Грайль
37
Виммер
37
Виммер
18
Грайль
7
33
Ридер
33
Ридер
7
81
Гемичибаши
20
Мацеевски
20
Мацеевски
81
Гемичибаши
28
Пауль
0
0
28
Пауль
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
30
Тафернер
7
Перец
7
Перец
30
Тафернер
Остались в запасе
Аустрия К
Вольфсберг
1
Леннарт Мозер
ВР
9
Дарио Пециреп
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
31
Александер Кофлер
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
97
Адис Ясич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
9
Дарио Пециреп
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
97
Адис Ясич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия К - Вольфсберг
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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