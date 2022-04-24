Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Вольфсберг
Аустрия К - Вольфсберг: обзор матча 24 апреля 2022
Аустрия К
24.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
2 : 3
Завершен
Вольфсберг
23'
М. Пинк
54'
М. Пинк
37'
М. Ляйтгеб
47'
Э. Перец
73'
Т. Барибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Вольфсберг
Желтая карточка
М. Морейра
90'
+1
86'
Замена
С. Спранглер
️️️️
М. Лиендл
Замена
Р. Реп
️️️️
Т. Шумахер
75'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
F. MiesenbÃ¶ck
75'
75'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Э. Перец
73'
ГОЛ! 2:3!
Т. Барибо
Пас отдал
А. Ясич
Замена
J. von Haacke
️️️️
П. Грайль
67'
Замена
Д. Пециреп
️️️️
М. Пинк
67'
66'
Замена
Т. Барибо
️️️️
Д. Визингер
Желтая карточка
Л. Фридрикас
58'
ГОЛ! 2:2!
М. Пинк
Пас отдал
Ф. Яриц
54'
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Т. Мацеевски
51'
50'
Желтая карточка
Д. Визингер
47'
ГОЛ! 1:2!
Э. Перец
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Ляйтгеб
Пас отдал
Э. Перец
ГОЛ! 1:0!
М. Пинк
23'
3'
Желтая карточка
М. Новак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
32
Маркус Пинк
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Флориан Ридер
ЛВ
10
Julian von Haacke
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
4-1-1-4
13
Менцель
6
Морейра
8
Гезос
7
Яриц
33
Шумахер
7
18
Грайль
32
Пинк
5
Блауэнштайнер
63
Сараванья
20
Мацеевски
4-4-2
31
Кофлер
97
Ясич
24
Лочошвили
27
Новак
37
Дедич
30
Тафернер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
7
Перец
29
Визингер
7
33
Ридер
33
Ридер
7
18
Грайль
10
10
18
Грайль
33
Шумахер
55
Реп
55
Реп
33
Шумахер
32
Пинк
9
Пециреп
9
Пециреп
32
Пинк
20
Мацеевски
30
Фридрикас
30
Фридрикас
20
Мацеевски
10
Лиендл
6
Спранглер
6
Спранглер
10
Лиендл
7
Перец
18
Ферачниг
18
Ферачниг
7
Перец
29
Визингер
9
Барибо
9
Барибо
29
Визингер
Остались в запасе
Аустрия К
Вольфсберг
1
Леннарт Мозер
ВР
77
Глойр Аманда
ЦФ
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
77
Глойр Аманда
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия К - Вольфсберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
Новости команд
Все
Аустрия К
Вольфсберг
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+