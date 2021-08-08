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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Вольфсберг
Рапид - Вольфсберг: обзор матча 08 августа 2021
Рапид
08.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсберг
22'
Т. Фонтас
52'
Т. Фонтас
53'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Вольфсберг
88'
Желтая карточка
Ш. Дьен
Замена
Л. Шульцбахер
️️️️
М. Груль
82'
Замена
B. Kanuric
️️️️
Э. Кара
82'
75'
Замена
Э. Перец
️️️️
К. Верницниг
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Ульманн
72'
Желтая карточка
Э. Кара
66'
Замена
К. Виммер
️️️️
Т. Шик
58'
Замена
Л. Шустер
️️️️
Т. Фонтас
58'
57'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Барибо
57'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Тафернер
ГОЛ! 3:0!
Т. Фонтас
53'
ГОЛ! 2:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
М. Груль
52'
Желтая карточка
К. Кнасмюллнер
48'
Желтая карточка
С. Граховац
45'
+1
28'
Желтая карточка
Т. Барибо
27'
Желтая карточка
К. Страцниг
Желтая карточка
М. Хофманн
24'
ГОЛ! 1:0!
Т. Фонтас
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
18
Марко Груль
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
37
Амар Дедич
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
6
Кевин Виммер
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
3-4-3
30
Штребингер
12
Граймль
28
Хофманн
31
Ульманн
13
Шик
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
36
Аразе
9
Кара
18
Груль
3-5-2
29
Куттин
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Шерцер
30
Тафернер
18
Рохер
17
Страцниг
24
Верницниг
10
Лиендл
9
Барибо
37
Дедич
18
Груль
6
Шульцбахер
6
Шульцбахер
18
Груль
11
Фонтас
5
Шустер
5
Шустер
11
Фонтас
31
Ульманн
23
Ауэр
23
Ауэр
31
Ульманн
9
Кара
8
8
9
Кара
13
Шик
6
Виммер
6
Виммер
13
Шик
24
Верницниг
7
Перец
7
Перец
24
Верницниг
30
Тафернер
21
Дьен
21
Дьен
30
Тафернер
9
Барибо
29
Визингер
29
Визингер
9
Барибо
Остались в запасе
Рапид
Вольфсберг
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
31
Александер Кофлер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Рапид - Вольфсберг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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