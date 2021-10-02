Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия
Вольфсберг - Аустрия: обзор матча 02 октября 2021
Вольфсберг
02.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия
43'
Т. Барибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Аустрия
Желтая карточка
М. Тафернер
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Келеш
87'
Желтая карточка
Л. Мюль
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Э. Перец
76'
Замена
Г. Хенрикссон
️️️️
Д. Баумгартнер
76'
72'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
М. Браунедер
Желтая карточка
Э. Перец
71'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Лиендл
64'
46'
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Юкич
ГОЛ! 1:0!
Т. Барибо
Пас отдал
А. Ясич
43'
Желтая карточка
М. Лиендл
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
27
Joshua Steiger
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Аустрия
39
Георг Тигль
ПЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
2-4-4
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
10
Лиендл
18
Рохер
16
Ляйтгеб
30
Тафернер
9
Барибо
37
Дедич
97
Ясич
7
Перец
2-1-1-5
1
Пенц
15
29
Зуттнер
5
Мартель
30
Фишер
46
Хандль
7
Джуричин
29
Хускович
7
Юкич
5
Мюль
22
Баумгартнер
4
Хенрикссон
4
Хенрикссон
22
Баумгартнер
10
Лиендл
17
Страцниг
17
Страцниг
10
Лиендл
7
Перец
21
Дьен
21
Дьен
7
Перец
23
Браунедер
10
10
23
Браунедер
7
Юкич
70
Келеш
70
Келеш
7
Юкич
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия
29
Мануэль Куттин
ВР
27
Joshua Steiger
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
39
Георг Тигль
ПЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
27
Joshua Steiger
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+