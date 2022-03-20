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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Зальцбург
Вольфсберг - Зальцбург: обзор матча 20 марта 2022
Вольфсберг
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
1 : 4
Завершен
Зальцбург
87'
Э. Перец
15'
Н. Окафор
27'
Ж. Адаму
36'
Р. Кристенсен
68'
М. Кьергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Зальцбург
ГОЛ! 1:4!
Э. Перец
87'
84'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
К. Пиатковски
75'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Л. Сучич
75'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Р. Кристенсен
Замена
С. Спранглер
️️️️
Д. Визингер
73'
68'
ГОЛ! 0:4!
М. Кьергор
Пас отдал
Н. Зайвальд
62'
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Вебер
46'
Замена
М. Камара
️️️️
Н. Окафор
Замена
М. Лиендл
️️️️
Т. Барибо
46'
Замена
Т. Рохер
️️️️
М. Тафернер
46'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Д. Баумгартнер
46'
36'
ГОЛ! 0:3!
Р. Кристенсен
Пас отдал
Н. Окафор
27'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
Н. Капалдо
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Окафор
Пас отдал
Н. Капалдо
5'
Желтая карточка
М. Вебер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
3-3-4
31
Кофлер
3
Шерцер
22
Баумгартнер
27
Новак
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
7
Перец
9
Барибо
29
Визингер
37
Дедич
4-2-2-2
16
Кен
5
Кристенсен
8
Вебер
13
Бернардо
91
Пиатковски
24
Сучич
13
Зайвальд
11
Ааронсон
14
Кьергор
20
Адаму
19
Окафор
9
Барибо
10
Лиендл
10
Лиендл
9
Барибо
29
Визингер
6
Спранглер
6
Спранглер
29
Визингер
30
Тафернер
18
Рохер
18
Рохер
30
Тафернер
22
Баумгартнер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
22
Баумгартнер
8
Вебер
17
Ульмер
17
Ульмер
8
Вебер
91
Пиатковски
68
Онгуене
68
Онгуене
91
Пиатковски
5
Кристенсен
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
5
Кристенсен
19
Окафор
4
Камара
4
Камара
19
Окафор
24
Сучич
16
Юнузович
16
Юнузович
24
Сучич
Остались в запасе
Вольфсберг
Зальцбург
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
58
Нико Мантль
ВР
24
Николас Капалдо
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
24
Николас Капалдо
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Зальцбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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