Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Беркан Эмир - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 1988 (38)
#41 | Защитник
178 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гезтепе
30
1
5
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Гезтепе
0 : 2
15.05.2022
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
3 : 1
07.05.2022
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Газиантеп
1 : 1
23.04.2022
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Фенербахче
2 : 0
16.04.2022
Гезтепе
1' - 68'
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 2
09.04.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
3 : 0
03.04.2022
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Трабзонспор
4 : 2
12.03.2022
Гезтепе
1' - 90'
31, 43'
83'
Турция. Суперлига, 28 тур
Гезтепе
2 : 3
05.03.2022
Касымпаша
82' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
3 : 1
27.02.2022
Гезтепе
1' - 46'
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 3
21.02.2022
Галатасарай
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Хатайспор
2 : 1
14.02.2022
Гезтепе
46' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Гезтепе
0 : 2
06.02.2022
Алтай
1' - 72'
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
22.01.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
2 : 1
19.01.2022
Сивасспор
1' - 90'
22'
Турция. Суперлига, 21 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
14.01.2022
Гезтепе
1' - 90'
15'
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
1 : 1
26.12.2021
Адана Демирспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
2 : 1
23.12.2021
Гезтепе
1' - 90'
43'
Турция. Суперлига, 17 тур
Гезтепе
0 : 1
19.12.2021
Карагюмрюк
1' - 83'
81'
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
2 : 1
06.12.2021
Газиантеп
1' - 90'
63'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
1 : 1
22.11.2021
Гезтепе
1' - 90'
85'
76'
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
0 : 2
07.11.2021
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
2 : 2
31.10.2021
Гезтепе
46' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Гезтепе
0 : 1
23.10.2021
Трабзонспор
49' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Касымпаша
1 : 2
17.10.2021
Гезтепе
67' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
0 : 1
02.10.2021
Гиресунспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 1
26.09.2021
Гезтепе
1' - 78'
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
0 : 2
22.09.2021
Хатайспор
1' - 90'
55'
Турция. Суперлига, 5 тур
Алтай
2 : 1
17.09.2021
Гезтепе
1' - 70'
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 1
12.09.2021
Истанбул Башакшехир
1' - 89'
24'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
2 : 2
29.08.2021
Гезтепе
1' - 75'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
22.08.2021
Йени Малатьяспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
1 : 1
15.08.2021
Гезтепе
1' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
4
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
11
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+