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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Гезтепе
Бешикташ - Гезтепе: обзор матча 23 декабря 2021
Бешикташ
23.12.2021, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
31'
К. Ларин
60'
Р. Геззаль
3'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Гезтепе
Замена
У. Мерас
️️️️
М. Батшуайи
86'
85'
Замена
М. Баку
️️️️
А. Канкая
Вторая желтая
В. Розье
82'
80'
Замена
М. Палули
️️️️
К. Алиджи
76'
Желтая карточка
А. Канкая
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
76'
Желтая карточка
М. Пьянич
71'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
О. Озякуп
69'
69'
Замена
А. Яхович
️️️️
Х. Акбунар
69'
Замена
Я. Каян
️️️️
С. Айдогду
ГОЛ! 2:1!
Р. Геззаль
Пас отдал
М. Батшуайи
60'
44'
Желтая карточка
Х. Акбунар
43'
Желтая карточка
Б. Эмир
Желтая карточка
В. Розье
43'
41'
Пенальти не реализован!
С. Айдогду
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
Пас отдал
О. Озякуп
31'
29'
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
3'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
С. Айдогду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
20
Ялчин Каян
ЦП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
3
Монтеро
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
15
Пьянич
18
Геззаль
15
Озякуп
5
Соуза
9
Ларин
44
Батшуайи
4-1-2-2-1
70
Эгрибаят
22
Алиджи
41
Эмир
15
Арсланажич
33
Нукан
5
Нвободо
6
Канкая
8
Айдогду
7
Акбунар
43
Тижанич
27
Ндиайе
15
Озякуп
70
Боздоган
70
Боздоган
15
Озякуп
44
Батшуайи
17
Мерас
17
Мерас
44
Батшуайи
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
22
Алиджи
7
Палули
7
Палули
22
Алиджи
8
Айдогду
20
Каян
20
Каян
8
Айдогду
6
Канкая
32
Баку
32
Баку
6
Канкая
7
Акбунар
18
Яхович
18
Яхович
7
Акбунар
Остались в запасе
Бешикташ
Гезтепе
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Бешикташ - Гезтепе
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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