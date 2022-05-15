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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Бешикташ
Гезтепе - Бешикташ: обзор матча 15 мая 2022
Гезтепе
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
27'
К. Ларин
32'
Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Бешикташ
Замена
I. Furkan Malak
️️️️
Д. Тижанич
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
К. Алиджи
86'
Желтая карточка
Е. Озкайимоглу
83'
Красная карточка
А. Яхович
75'
64'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Р. Геззаль
64'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Ларин
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
М. Михоевич
63'
Желтая карточка
Я. Каян
60'
Желтая карточка
F. di Santo
55'
Замена
А. Яхович
️️️️
К. Демирташ
46'
Замена
К. Алиджи
️️️️
М. Палули
46'
46'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Э. Ильхан
45'
Желтая карточка
Э. Билгин
37'
Красная карточка
Соуза
32'
ГОЛ! 0:2!
Соуза
Пас отдал
Ф. Монтеро
Желтая карточка
А. Канкая
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Желтая карточка
М. Палули
25'
22'
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Н'Куду
19'
Вторая желтая
В. Розье
12'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Велинтон
9'
Желтая карточка
В. Розье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
20
Ялчин Каян
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
26
Franco di Santo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Соуза
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Гезтепе
12
Кенан Пирич
ВР
22
Керим Алиджи
ПЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
19
Эфе Джан Сакикара
АП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
34
Kerem Kalafat
ЦФ
3-2-2-2-2
47
Демирташ
3
Михоевич
41
Эмир
15
Арсланажич
7
Палули
20
Каян
6
Канкая
32
Баку
43
Тижанич
26
1
3-2-4-1
1
Билгин
3
Монтеро
23
Велинтон
4
Саатджи
19
Розье
17
Мерас
14
Н'Куду
5
Соуза
6
Ильхан
18
Геззаль
9
Ларин
7
Палули
22
Алиджи
22
Алиджи
7
Палули
43
Тижанич
18
18
43
Тижанич
3
Михоевич
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
3
Михоевич
47
Демирташ
18
Яхович
18
Яхович
47
Демирташ
18
Геззаль
70
Боздоган
70
Боздоган
18
Геззаль
23
Велинтон
20
Уйсал
20
Уйсал
23
Велинтон
6
Ильхан
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
6
Ильхан
9
Ларин
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Ларин
14
Н'Куду
19
Караман
19
Караман
14
Н'Куду
Остались в запасе
Гезтепе
Бешикташ
12
Кенан Пирич
ВР
19
Эфе Джан Сакикара
АП
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
94
Гектуг Байтекин
ВР
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
19
Эфе Джан Сакикара
АП
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Гезтепе - Бешикташ
6
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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