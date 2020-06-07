Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ферхат Каплан - статистика

Завершил карьеру
7 января 1989 (37), Измир
#35 | Вратарь
190 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гиресунспор
2 : 4
24.04.2023
Истанбул Башакшехир
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
3 : 1
20.04.2023
Гиресунспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гиресунспор
1 : 0
16.04.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
3 : 1
09.04.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
2 : 2
02.04.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
2 : 2
10.03.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 0
05.03.2023
Гиресунспор
1' - 90'
42'
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 2
25.02.2023
Кайсериспор
24' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
5 : 1
01.02.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 4
28.01.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 2
14.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
3 : 0
05.01.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Гиресунспор
2 : 1
29.12.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
1 : 1
24.12.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
1 : 2
12.11.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
3 : 2
05.11.2022
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
31.10.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 1
24.10.2022
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Сивасспор
3 : 0
17.10.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.10.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
1 : 1
02.10.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
1 : 1
10.09.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 1
03.09.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
3 : 0
28.08.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.08.2022
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
0 : 1
13.08.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
1
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
10
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+