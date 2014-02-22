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    Дэнни Гэббидон - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Дэнни
    Фамилия Гэббидон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 августа 1979 (43 года)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 23 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    05.05.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 3:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    27.04.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    19.04.2014 88' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    12.04.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    05.04.2014 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:3 Кристал Пэлас (Лондон)
    22.03.2014 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    08.03.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    02.03.2014 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    22.02.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    08.02.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.02.2014 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    28.01.2014 1' -81' Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.01.2014 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    11.01.2014 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    01.01.2014 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    28.12.2013 1' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    26.12.2013 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    21.12.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:3 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    14.12.2013 1' -90' Челси (Лондон) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    07.12.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    03.12.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    30.11.2013 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    23.11.2013 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    09.11.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    02.11.2013 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    26.10.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
    21.10.2013 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:4 Фулхэм (Лондон)
    28.09.2013 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    22.09.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Суонси (Суонси)
    14.09.2013 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    31.08.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Сандерленд (Сандерленд)
    9'
    24.08.2013 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    18.08.2013 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
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