Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэнни Гэббидон - статистика

Завершил карьеру
8 августа 1979 (47)
#39 | Защитник
178 см | 71 кг
Уэльс
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристал Пэлас
23
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2 : 2
11.05.2014
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Кристал Пэлас
3 : 3
05.05.2014
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
27.04.2014
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
0 : 1
19.04.2014
Кристал Пэлас
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
12.04.2014
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Кардифф
0 : 3
05.04.2014
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл
1 : 0
22.03.2014
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
08.03.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Суонси
1 : 1
02.03.2014
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
22.02.2014
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
08.02.2014
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 0
02.02.2014
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
28.01.2014
Халл Сити
1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
18.01.2014
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
2 : 0
11.01.2014
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
01.01.2014
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Сити
1 : 0
28.12.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Астон Вилла
0 : 1
26.12.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
21.12.2013
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Челси
2 : 1
14.12.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
07.12.2013
Кардифф
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
03.12.2013
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
1 : 0
30.11.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
0 : 1
23.11.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
09.11.2013
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Бромвич
2 : 0
02.11.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
26.10.2013
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
21.10.2013
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2 : 0
28.09.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
22.09.2013
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
14.09.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
31.08.2013
Сандерленд
1' - 90'
9'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
2 : 1
24.08.2013
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
18.08.2013
Тоттенхэм
1' - 90'
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+