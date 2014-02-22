|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|23
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|05.05.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|19.04.2014
|88' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|12.04.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:3
|Кристал Пэлас (Лондон)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|08.03.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|02.03.2014
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|22.02.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.02.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.02.2014
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.01.2014
|1' -81'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.01.2014
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11.01.2014
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|01.01.2014
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|28.12.2013
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26.12.2013
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|21.12.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:3
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|14.12.2013
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|07.12.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|03.12.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|30.11.2013
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|23.11.2013
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|09.11.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|02.11.2013
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26.10.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|21.10.2013
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:4
|Фулхэм (Лондон)
|28.09.2013
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|22.09.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Суонси (Суонси)
|14.09.2013
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|31.08.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|9'
|24.08.2013
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|18.08.2013
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)