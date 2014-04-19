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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 19 апреля 2014
Вест Хэм
19.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
59'
М. Йединак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
90'
+4
Желтая карточка
Г. Мюррэй
90'
+2
Замена
Д. Парр
️️️️
Я. Боласи
88'
Замена
Д. Гэббидон
️️️️
Д. Панчеон
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Нолан
85'
82'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Джером
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Даунинг
78'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Джарвис
70'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Йединак
Желтая карточка
Д. МакКартни
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-5-1-1
13
Адриан
3
МакКартни
5
Томкинс
23
Рид
16
Джарвис
16
Нобл
4
Нолан
19
Даунинг
7
Армеро
17
Диаме
9
Кэрролл
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
5
Мариаппа
17
Делэйни
24
Данн
15
Дикгакой
15
Йединак
16
Ледли
11
Боласи
40
Панчеон
35
Джером
4
Нолан
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Нолан
19
Даунинг
12
Коул
12
Коул
19
Даунинг
16
Джарвис
24
Коул
24
Коул
16
Джарвис
11
Боласи
2
Парр
2
Парр
11
Боласи
40
Панчеон
39
Гэббидон
39
Гэббидон
40
Панчеон
35
Джером
39
Мюррэй
39
Мюррэй
35
Джером
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
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