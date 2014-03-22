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Ньюкасл - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Кристал Пэлас: обзор матча 22 марта 2014
Ньюкасл
22.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
90+4'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
А. Бен Арфа
90'
+4
Замена
С. Марво
️️️️
М. Сиссоко
88'
85'
Желтая карточка
Д. Делэйни
80'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Панчеон
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
76'
75'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
К. Джером
67'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Я. Боласи
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. де Йонг
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-3-3
23
Крул
14
Дамметт
2
Янга-Мбива
5
Уильямсон
2
Колоччини
24
Тиоте
17
Сиссоко
6
Анита
26
де Йонг
61
Сиссе
94
Гуффран
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
5
Мариаппа
11
Боласи
40
Панчеон
15
Дикгакой
16
Ледли
15
Йединак
35
Джером
17
Сиссоко
12
Марво
12
Марво
17
Сиссоко
26
де Йонг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
26
де Йонг
94
Гуффран
26
Амеоби
26
Амеоби
94
Гуффран
40
Панчеон
6
Гедиура
6
Гедиура
40
Панчеон
11
Боласи
10
Беннэн
10
Беннэн
11
Боласи
35
Джером
39
Мюррэй
39
Мюррэй
35
Джером
Остались в запасе
Ньюкасл
Кристал Пэлас
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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