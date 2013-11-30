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Норвич Сити - Кристал Пэлас
Норвич Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 30 ноября 2013
Норвич Сити
30.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
30'
Г. Хупер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Кристал Пэлас
Замена
С. Уиттакер
️️️️
Г. Хупер
90'
+1
86'
Желтая карточка
Д. Гэйл
Желтая карточка
Р. Мартин
82'
Замена
Л. Беккио
️️️️
Й. Элмандер
81'
80'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Шамах
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Хулахан
79'
76'
Замена
Д. Кебе
️️️️
Д. Панчеон
73'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Б. Беннэн
63'
Желтая карточка
М. Йединак
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
Пас отдал
В. Хулахан
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Норвич Сити
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
13
Ольссон
6
Беннетт
16
Мартин
4
Бассонг
8
Фер
27
Редмонд
16
Хаусон
14
Хулахан
88
Хупер
11
Элмандер
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
39
Гэббидон
17
Делэйни
21
Мокси
40
Панчеон
15
Дикгакой
15
Йединак
10
Беннэн
27
Шамах
35
Джером
88
Хупер
3
Уиттакер
3
Уиттакер
88
Хупер
14
Хулахан
4
Джонсон
4
Джонсон
14
Хулахан
11
Элмандер
32
Беккио
32
Беккио
11
Элмандер
10
Беннэн
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Беннэн
40
Панчеон
0
Кебе
0
Кебе
40
Панчеон
27
Шамах
34
Гэйл
34
Гэйл
27
Шамах
Остались в запасе
Норвич Сити
Кристал Пэлас
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Норвич Сити - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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