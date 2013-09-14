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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 14 сентября 2013
Манчестер Юнайтед
14.09.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
45+1'
Р. ван Перси (П)
81'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
81'
Замена
Чичарито
️️️️
Р. ван Перси
79'
75'
Замена
Д. Кебе
️️️️
М. Шамах
Замена
А. Янузай
️️️️
Э. Янг
67'
63'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Гэйл
Замена
М. Феллайни
️️️️
Андерсон
62'
59'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Х. Кампанья
55'
Желтая карточка
М. Шамах
45'
+2
Желтая карточка
Д. Мокси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван Перси
45'
+1
44'
Красная карточка
К. Дикгакой
Желтая карточка
Э. Янг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЛП
20
Хосе Кампанья
ОП
15
Кагишо Дикгакой
ОП
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Нил Александер
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-4-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
15
Янг
28
Андерсон
16
Кэррик
2
Фабио
32
Руни
25
Валенсия
32
ван Перси
4-2-3-1
1
Сперони
5
Мариаппа
17
Делэйни
39
Гэббидон
21
Мокси
20
Кампанья
15
Дикгакой
40
Панчеон
15
Йединак
34
Гэйл
27
Шамах
28
Андерсон
25
Феллайни
25
Феллайни
28
Андерсон
15
Янг
24
Янузай
24
Янузай
15
Янг
32
ван Перси
14
Чичарито
14
Чичарито
32
ван Перси
20
Кампанья
6
Гедиура
6
Гедиура
20
Кампанья
27
Шамах
0
Кебе
0
Кебе
27
Шамах
34
Гэйл
35
Джером
35
Джером
34
Гэйл
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
9
Кевин Филлипс
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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