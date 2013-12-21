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Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 21 декабря 2013
Кристал Пэлас
21.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Ньюкасл
25'
Й. Кабай
39'
Д. Делэйни (АГ)
86'
А. Бен Арфа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
86'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Бен Арфа
Желтая карточка
М. Шамах
83'
79'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Кабай
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Джером
77'
75'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Л. Реми
67'
Желтая карточка
Ф. Колоччини
64'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Мокси
46'
Замена
Д. Парр
️️️️
Б. Беннэн
46'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Делэйни
25'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кабай
Пас отдал
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
3-2-3-2
1
Сперони
17
Делэйни
39
Гэббидон
5
Мариаппа
21
Мокси
25
Уорд
15
Йединак
10
Беннэн
40
Панчеон
27
Шамах
35
Джером
4-4-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
26
Дебюши
29
Кабай
17
Сиссоко
6
Анита
24
Тиоте
14
Реми
94
Гуффран
10
Беннэн
2
Парр
2
Парр
10
Беннэн
21
Мокси
11
Боласи
11
Боласи
21
Мокси
35
Джером
34
Гэйл
34
Гэйл
35
Джером
29
Кабай
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
29
Кабай
14
Реми
26
Амеоби
26
Амеоби
14
Реми
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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