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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 08 марта 2014
Кристал Пэлас
08.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
37'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
89'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
88'
Желтая карточка
Н. Клайн
Замена
Д. Томас
️️️️
Я. Боласи
83'
75'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Р. Ламберт
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Панчеон
66'
Замена
Т. Инс
️️️️
К. Дикгакой
66'
65'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
М. Йединак
57'
55'
Желтая карточка
С. Дэвис
48'
Желтая карточка
Д. Ловрен
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Фонте
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
34'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Томас Инс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-5-1
1
Сперони
21
Мокси
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
15
Дикгакой
11
Боласи
15
Йединак
40
Панчеон
16
Ледли
39
Мюррэй
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
11
Боласи
7
Томас
7
Томас
11
Боласи
15
Дикгакой
10
Инс
10
Инс
15
Дикгакой
40
Панчеон
35
Джером
35
Джером
40
Панчеон
4
Корк
2
Ваньяма
2
Ваньяма
4
Корк
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
17
Ламберт
20
Галлахер
20
Галлахер
17
Ламберт
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Селхарст Парк
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