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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 26 декабря 2013
Астон Вилла
26.12.2013, четверг, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
90+2'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Мокси
Замена
А. Тонев
️️️️
А. Вайманн
87'
86'
Замена
Д. Мокси
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Д. Боуэри
️️️️
Л. Козак
76'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
72'
72'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Джером
67'
Желтая карточка
К. Джером
Замена
Л. Бакуна
️️️️
А. Луна
67'
65'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Панчеон
37'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Желтая карточка
Н. Бэйкер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-3
1
Гьюзан
13
Луна
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
20
Эль-Ахмади
18
Делф
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
18
Вайманн
18
Козак
3-2-4-1
1
Сперони
2
Парр
17
Делэйни
39
Гэббидон
25
Уорд
5
Мариаппа
11
Боласи
15
Йединак
10
Беннэн
40
Панчеон
35
Джером
18
Козак
18
Боуэри
18
Боуэри
18
Козак
18
Вайманн
24
Тонев
24
Тонев
18
Вайманн
13
Луна
10
Бакуна
10
Бакуна
13
Луна
10
Беннэн
21
Мокси
21
Мокси
10
Беннэн
40
Панчеон
10
Уильямс
10
Уильямс
40
Панчеон
35
Джером
34
Гэйл
34
Гэйл
35
Джером
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
31
Джед Стир
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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