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Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Вест Бромвич - Кристал Пэлас: обзор матча 02 ноября 2013
Вест Бромвич
02.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
44'
С. Бераино
83'
Г. Маколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Кристал Пэлас
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Сессеньон
85'
ГОЛ! 2:0!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Брант
83'
79'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Дикгакой
Замена
К. Якоб
️️️️
Д. Моррисон
74'
71'
Желтая карточка
Д. Томас
64'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Б. Беннэн
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
Пас отдал
С. Сессеньон
44'
Замена
С. Бераино
️️️️
Б. Джонс
31'
22'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
А. Гедиура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
13
Ольссон
2
Джонс
36
Маколи
24
Риджуэлл
21
Мулумбу
7
Моррисон
29
Сессеньон
31
Амалфитано
11
Брант
7
Лонг
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
39
Гэббидон
17
Делэйни
21
Мокси
10
Беннэн
15
Дикгакой
15
Йединак
6
Гедиура
7
Томас
27
Шамах
7
Моррисон
22
Якоб
22
Якоб
7
Моррисон
2
Джонс
38
Бераино
38
Бераино
2
Джонс
29
Сессеньон
11
Выдра
11
Выдра
29
Сессеньон
10
Беннэн
11
Боласи
11
Боласи
10
Беннэн
6
Гедиура
40
Панчеон
40
Панчеон
6
Гедиура
15
Дикгакой
34
Гэйл
34
Гэйл
15
Дикгакой
Остались в запасе
Вест Бромвич
Кристал Пэлас
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Вест Бромвич - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Хоуторнс
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