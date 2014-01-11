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Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 11 января 2014
Тоттенхэм
11.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
50'
К. Эриксен
72'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Кристал Пэлас
82'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Панчеон
Желтая карточка
К. Ноутон
80'
77'
Желтая карточка
М. Йединак
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Эриксен
76'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
72'
70'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
69'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Я. Боласи
68'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Джером
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Сольдадо
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Адебайор
50'
Замена
К. Ноутон
️️️️
К. Уокер
48'
8'
Пенальти не реализован!
Д. Панчеон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Роуз
21
Кирикеш
20
Доусон
2
Уокер
8
Дембеле
6
Бенталеб
12
Леннон
24
Эриксен
9
Сольдадо
25
Адебайор
3-2-3-2
1
Сперони
39
Гэббидон
17
Делэйни
5
Мариаппа
25
Уорд
2
Парр
40
Панчеон
15
Йединак
11
Боласи
35
Джером
27
Шамах
2
Уокер
26
Ноутон
26
Ноутон
2
Уокер
24
Эриксен
89
Шадли
89
Шадли
24
Эриксен
9
Сольдадо
9
Дефо
9
Дефо
9
Сольдадо
11
Боласи
10
Уильямс
10
Уильямс
11
Боласи
40
Панчеон
6
Гедиура
6
Гедиура
40
Панчеон
35
Джером
34
Гэйл
34
Гэйл
35
Джером
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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