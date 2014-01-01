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Кристал Пэлас - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Норвич Сити: обзор матча 01 января 2014
Кристал Пэлас
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
44'
Д. Панчеон (П)
39'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Норвич Сити
85'
Замена
Р. Мартин
️️️️
Г. Хупер
82'
Вторая желтая
Л. Фер
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Я. Боласи
80'
69'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
В. Хулахан
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Джером
62'
54'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
М. Тернер
Замена
Д. Парр
️️️️
К. Дикгакой
46'
44'
Желтая карточка
Л. Фер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Панчеон
44'
41'
Желтая карточка
В. Хулахан
Желтая карточка
М. Шамах
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Г. Хупер
Желтая карточка
К. Дикгакой
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
39
Гэббидон
5
Мариаппа
17
Делэйни
25
Уорд
15
Йединак
15
Дикгакой
40
Панчеон
11
Боласи
27
Шамах
35
Джером
4-1-4-1
26
Радди
4
Бассонг
3
Уиттакер
13
Ольссон
6
Тернер
8
Фер
23
Снодграсс
4
Джонсон
27
Редмонд
14
Хулахан
88
Хупер
15
Дикгакой
2
Парр
2
Парр
15
Дикгакой
11
Боласи
10
Уильямс
10
Уильямс
11
Боласи
35
Джером
34
Гэйл
34
Гэйл
35
Джером
88
Хупер
16
Мартин
16
Мартин
88
Хупер
6
Тернер
6
Беннетт
6
Беннетт
6
Тернер
14
Хулахан
11
Элмандер
11
Элмандер
14
Хулахан
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Норвич Сити
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
31
Марк Банн
ВР
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Кристал Пэлас - Норвич Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Селхарст Парк
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