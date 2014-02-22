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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 февраля 2014
Кристал Пэлас
22.02.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
62'
Р. ван Перси (П)
68'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гиггз
87'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
М. Феллайни
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Т. Инс
85'
81'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
А. Янузай
80'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Я. Боласи
️️️️
М. Шамах
73'
68'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
П. Эвра
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Мюррэй
66'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Перси
59'
Желтая карточка
Н. Видич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
2
Джонатан Парр
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Томас Инс
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
2
Парр
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
10
Инс
15
Йединак
16
Ледли
40
Панчеон
27
Шамах
39
Мюррэй
4-2-3-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
16
Кэррик
25
Феллайни
24
Янузай
32
Руни
64
Мата
32
ван Перси
27
Шамах
11
Боласи
11
Боласи
27
Шамах
39
Мюррэй
35
Джером
35
Джером
39
Мюррэй
10
Инс
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Инс
25
Феллайни
24
Флетчер
24
Флетчер
25
Феллайни
24
Янузай
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Янузай
32
ван Перси
25
Валенсия
25
Валенсия
32
ван Перси
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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