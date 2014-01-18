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Кристал Пэлас - Сток Сити
Кристал Пэлас - Сток Сити: обзор матча 18 января 2014
Кристал Пэлас
18.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
51'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сток Сити
Замена
Д. Мокси
️️️️
Я. Боласи
86'
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
М. Шамах
86'
83'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
82'
Желтая карточка
М. Арнаутович
79'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Д. Уолтерс
72'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
У. Ассаиди
Замена
С. О'Кифи
️️️️
А. Гедиура
68'
58'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:0!
Д. Панчеон
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-2-4-1
1
Сперони
2
Парр
39
Гэббидон
5
Мариаппа
17
Делэйни
25
Уорд
11
Боласи
40
Панчеон
6
Гедиура
15
Йединак
27
Шамах
4-3-1-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
5
Кэмерон
36
Уилсон
33
Питерс
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
24
Ассаиди
19
Уолтерс
15
Крауч
11
Боласи
21
Мокси
21
Мокси
11
Боласи
6
Гедиура
7
О'Кифи
7
О'Кифи
6
Гедиура
27
Шамах
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
27
Шамах
12
Уилэн
7
Айрленд
7
Айрленд
12
Уилэн
19
Уолтерс
11
Гуидетти
11
Гуидетти
19
Уолтерс
24
Ассаиди
7
Арнаутович
7
Арнаутович
24
Ассаиди
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сток Сити
12
Льюис Прайс
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Кристал Пэлас - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Селхарст Парк
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