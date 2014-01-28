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Кристал Пэлас - Халл Сити
Кристал Пэлас - Халл Сити: обзор матча 28 января 2014
Кристал Пэлас
28.01.2014, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
17'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Халл Сити
Желтая карточка
С. О'Кифи
90'
+2
90'
+2
Красная карточка
А. МакГрегор
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
М. Шамах
86'
84'
Замена
М. Фраят
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
К. Джером
83'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Д. Гэббидон
81'
76'
Замена
С. Куинн
️️️️
А. Брюс
Желтая карточка
М. Шамах
64'
Замена
П. МакКарти
️️️️
Я. Боласи
64'
56'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Д. Мейлер
Желтая карточка
Д. Делэйни
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Панчеон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Мэтти Фраят
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
3-2-3-2
1
Сперони
5
Мариаппа
17
Делэйни
39
Гэббидон
21
Мокси
25
Уорд
15
Йединак
40
Панчеон
11
Боласи
27
Шамах
35
Джером
3-3-2-2
1
МакГрегор
5
МакШейн
33
Дэйвис
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
23
Росеньор
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
18
Елавич
7
Лонг
11
Боласи
5
МакКарти
5
МакКарти
11
Боласи
39
Гэббидон
7
О'Кифи
7
О'Кифи
39
Гэббидон
27
Шамах
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
27
Шамах
4
Брюс
23
Куинн
23
Куинн
4
Брюс
18
Елавич
7
Фраят
7
Фраят
18
Елавич
7
Мейлер
21
Бойд
21
Бойд
7
Мейлер
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Халл Сити
12
Льюис Прайс
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Кристал Пэлас - Халл Сити
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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