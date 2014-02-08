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Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас - Вест Бромвич: обзор матча 08 февраля 2014
Кристал Пэлас
08.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
15'
Т. Инс
27'
Д. Ледли
69'
М. Шамах (П)
46'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Замена
Д. Томас
️️️️
М. Шамах
83'
79'
Желтая карточка
К. Брант
Замена
Д. Парр
️️️️
Я. Боласи
76'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Панчеон
72'
71'
Замена
С. Бераино
️️️️
К. Якоб
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Шамах
69'
67'
Желтая карточка
К. Якоб
46'
Замена
Тьеви
️️️️
З. Гера
46'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Л. Риджуэлл
46'
ГОЛ! 2:1!
Тьеви
Пас отдал
В. Аничебе
39'
Желтая карточка
Б. Джонс
ГОЛ! 2:0!
Д. Ледли
Пас отдал
Т. Инс
27'
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
Пас отдал
Я. Боласи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Золтан Гера
АП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Тьеви
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
3-5-1-1
1
Сперони
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
40
Панчеон
15
Йединак
10
Инс
16
Ледли
15
Дикгакой
11
Боласи
27
Шамах
4-4-1-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
24
Риджуэлл
2
Джонс
11
Брант
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
20
Гера
28
Аничебе
11
Боласи
2
Парр
2
Парр
11
Боласи
27
Шамах
7
Томас
7
Томас
27
Шамах
40
Панчеон
39
Мюррэй
39
Мюррэй
40
Панчеон
24
Риджуэлл
7
Синклейр
7
Синклейр
24
Риджуэлл
20
Гера
23
Тьеви
23
Тьеви
20
Гера
22
Якоб
38
Бераино
38
Бераино
22
Якоб
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Селхарст Парк
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