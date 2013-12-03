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Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 03 декабря 2013
Кристал Пэлас
03.12.2013, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
42'
М. Шамах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
90'
+6
Желтая карточка
Р. Моррисон
Замена
Д. Уильямс
️️️️
М. Шамах
85'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Б. Беннэн
82'
78'
Замена
Д. МакКартни
️️️️
Р. Рац
67'
Желтая карточка
Д. Томкинс
Замена
Д. Кебе
️️️️
Д. Панчеон
66'
58'
Замена
М. Майга
️️️️
К. Нолан
58'
Замена
Д. Коул
️️️️
К. Коул
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
Пас отдал
Б. Беннэн
42'
Желтая карточка
Д. Делэйни
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
21
Мокси
39
Гэббидон
17
Делэйни
25
Уорд
15
Дикгакой
10
Беннэн
15
Йединак
40
Панчеон
35
Джером
27
Шамах
4-4-1-1
22
Яскилайнен
39
Коллинс
17
О'Брайен
5
Томкинс
15
Рац
19
Даунинг
17
Диаме
16
Нобл
4
Нолан
11
Моррисон
24
Коул
27
Шамах
10
Уильямс
10
Уильямс
27
Шамах
10
Беннэн
7
О'Кифи
7
О'Кифи
10
Беннэн
40
Панчеон
0
Кебе
0
Кебе
40
Панчеон
15
Рац
3
МакКартни
3
МакКартни
15
Рац
24
Коул
12
Коул
12
Коул
24
Коул
4
Нолан
20
Майга
20
Майга
4
Нолан
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Адриан
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Селхарст Парк
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