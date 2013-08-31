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Кристал Пэлас - Сандерленд
Кристал Пэлас - Сандерленд: обзор матча 31 августа 2013
Кристал Пэлас
31.08.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
9'
Д. Гэббидон
80'
Д. Гэйл (П)
90+2'
С. О'Кифи
65'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сандерленд
ГОЛ! 3:1!
С. О'Кифи
90'
+2
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
М. Шамах
83'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Д. Гэйл
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Гэйл
80'
79'
Красная карточка
Д. О'Ши
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Коулбэк
61'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Кампанья
54'
46'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Ч. Донь-Вон
Желтая карточка
Д. Делэйни
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэббидон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Кристал Пэлас
1
Нил Александер
ВР
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
21
Мокси
17
Делэйни
39
Гэббидон
25
Уорд
40
Панчеон
15
Йединак
20
Кампанья
15
Дикгакой
34
Гэйл
27
Шамах
3-5-2
27
Вествуд
33
Челустка
16
О'Ши
23
Диаките
11
Джонсон
7
Ларссон
4
Коулбэк
15
Джаккерини
8
Воган
13
Уикхэм
33
Чжи Донь-Вон
34
Гэйл
7
О'Кифи
7
О'Кифи
34
Гэйл
20
Кампанья
10
Уильямс
10
Уильямс
20
Кампанья
27
Шамах
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
27
Шамах
15
Джаккерини
35
Мавриас
35
Мавриас
15
Джаккерини
33
Чжи Донь-Вон
26
Флетчер
26
Флетчер
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сандерленд
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Остались в запасе
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Кристал Пэлас - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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