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Кристал Пэлас - Суонси
Кристал Пэлас - Суонси: обзор матча 22 сентября 2013
Кристал Пэлас
22.09.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
2'
Мичу
48'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Суонси
77'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Х. Альберто Каньяс
74'
Желтая карточка
Чико
71'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Н. Дайер
Замена
Д. Томас
️️️️
Б. Беннэн
67'
60'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
М. Шамах
51'
50'
Желтая карточка
А. Ранхель
48'
ГОЛ! 0:2!
Н. Дайер
Пас отдал
А. Васкес
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Д. Делэйни
46'
Желтая карточка
Д. Мокси
28'
2'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
У. Раутледж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Кристал Пэлас
1
Нил Александер
ВР
7
Джером Томас
ЛП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
21
Мокси
5
Мариаппа
17
Делэйни
39
Гэббидон
15
Йединак
6
Гедиура
40
Панчеон
10
Беннэн
27
Шамах
35
Джером
4-2-1-3
13
Ворм
15
Чико
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
87
Каньяс
26
Шелви
15
Раутледж
9
Васкес
25
Мичу
12
Дайер
10
Беннэн
7
Томас
7
Томас
10
Беннэн
17
Делэйни
20
Кампанья
20
Кампанья
17
Делэйни
10
Беннэн
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Беннэн
87
Каньяс
7
Бриттон
7
Бриттон
87
Каньяс
12
Дайер
8
Посуэло
8
Посуэло
12
Дайер
9
Васкес
18
Де Гузман
18
Де Гузман
9
Васкес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Суонси
9
Кевин Филлипс
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Кристал Пэлас - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Селхарст Парк
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