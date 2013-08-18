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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 18 августа 2013
Кристал Пэлас
18.08.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
50'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Желтая карточка
М. Йединак
90'
85'
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
Д. Роуз
83'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Уилбрехэм
66'
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Добби
66'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
О. Гарван
66'
57'
Замена
Э. Капу
️️️️
М. Дембеле
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
2
Оуэн Гарван
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кристал Пэлас
1
Нил Александер
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
1
Сперони
21
Мокси
17
Делэйни
39
Гэббидон
25
Уорд
2
Гарван
15
Йединак
15
Дикгакой
23
Добби
34
Гэйл
18
Уилбрехэм
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
3
Роуз
12
Леннон
18
Паулиньо
8
Дембеле
89
Шадли
10
Сигурдссон
9
Сольдадо
23
Добби
9
Филлипс
9
Филлипс
23
Добби
2
Гарван
10
Уильямс
10
Уильямс
2
Гарван
18
Уилбрехэм
27
Шамах
27
Шамах
18
Уилбрехэм
3
Роуз
4
Кабуль
4
Кабуль
3
Роуз
8
Дембеле
6
Капу
6
Капу
8
Дембеле
9
Сольдадо
9
Дефо
9
Дефо
9
Сольдадо
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
1
Нил Александер
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
24
Брэд Фридель
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Нил Александер
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
14
Том Кэрролл
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Селхарст Парк
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