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Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас - Ливерпуль: обзор матча 05 мая 2014
Кристал Пэлас
05.05.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
79'
Д. Делэйни
81'
Д. Гэйл
88'
Д. Гэйл
18'
Д. Аллен
53'
Д. Старридж
55'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ливерпуль
ГОЛ! 3:3!
Д. Гэйл
Пас отдал
Г. Мюррэй
88'
86'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Старридж
Замена
Т. Инс
️️️️
К. Дикгакой
85'
ГОЛ! 2:3!
Д. Гэйл
Пас отдал
Я. Боласи
81'
ГОЛ! 1:3!
Д. Делэйни
Пас отдал
М. Йединак
79'
78'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
М. Шамах
71'
Желтая карточка
С. Данн
69'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Панчеон
65'
63'
Желтая карточка
М. Шкртел
55'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Стерлинг
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Джеррард
50'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Э. Мариаппа
30'
25'
Желтая карточка
Д. Аллен
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аллен
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ПЗ
11
Янник Боласи
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ОП
15
Майл Йединак
(К)
ОП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
5
Мариаппа
15
Дикгакой
15
Йединак
11
Боласи
16
Ледли
40
Панчеон
27
Шамах
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
12
Сахо
37
Шкртел
20
Фланаган
6
Лейва
7
Аллен
8
Джеррард
15
Старридж
19
Стерлинг
9
Суарес
15
Дикгакой
10
Инс
10
Инс
15
Дикгакой
27
Шамах
39
Мюррэй
39
Мюррэй
27
Шамах
40
Панчеон
34
Гэйл
34
Гэйл
40
Панчеон
19
Стерлинг
11
Коутиньо
11
Коутиньо
19
Стерлинг
15
Старридж
11
Мозес
11
Мозес
15
Старридж
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ливерпуль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кристал Пэлас - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:15 (прямая)
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