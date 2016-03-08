Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бобби Замора - статистика

Завершил карьеру
16 января 1981 (45)
#25 | Нападающий
183 см | 77 кг
Англия | Тринидад и Тобаго
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
25
7
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Брайтон
0 : 0
08.03.2016
Шеффилд Уэнсдэй
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Престон
0 : 0
05.03.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брайтон
4 : 0
29.02.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
0 : 4
23.02.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
4 : 1
20.02.2016
Брайтон
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
16.02.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
1' - 75'
43'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брайтон
3 : 0
05.02.2016
Брентфорд
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
2 : 1
23.01.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 58'
30'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
0 : 1
16.01.2016
Брайтон
1' - 73'
3'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 0
12.01.2016
Брайтон
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брайтон
0 : 1
01.01.2016
Вулверхэмптон
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брайтон
0 : 1
29.12.2015
Ипсвич Таун
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
0 : 0
26.12.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брайтон
0 : 3
19.12.2015
Мидлсбро
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.12.2015
Брайтон
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
2 : 2
12.12.2015
Брайтон
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Брайтон
3 : 2
05.12.2015
Чарльтон
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брайтон
2 : 1
28.11.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
47'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
1 : 1
22.11.2015
Брайтон
1' - 65'
1'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
56' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рединг
1 : 1
31.10.2015
Брайтон
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 0
24.10.2015
Престон
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 1
20.10.2015
Бристоль Сити
76' - 90'
82'
84'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лидс
1 : 2
17.10.2015
Брайтон
78' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брайтон
1 : 1
03.10.2015
Кардифф
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
1' - 60'
31'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
19.09.2015
Брайтон
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
2 : 1
15.09.2015
Ротерхэм
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брайтон
1 : 0
12.09.2015
Халл Сити
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
29.08.2015
Брайтон
78' - 90'
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
69
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
17
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+