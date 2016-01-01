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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Вулверхэмптон
Брайтон - Вулверхэмптон: обзор матча 01 января 2016
Брайтон
01.01.2016, пятница, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
32'
К. Голдсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Вулверхэмптон
90'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Б. Афобе
87'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Грэм
Замена
Т. Хемед
️️️️
Э. Крофтс
74'
67'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
Д. Хенри
Замена
Э. Ману
️️️️
Б. Замора
64'
50'
Желтая карточка
Д. Йорфа
Желтая карточка
Бруно
36'
32'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Голдсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
3-4-3
13
Стокдейл
5
Данк
6
Голдсон
2
Бруно
16
Стивенс
7
Каял
48
Крофтс
14
Кальдерон
25
Замора
18
Мерфи
21
Уилсон
3-2-3-1-1
1
Икеме
15
Коди
23
Батт
6
Эбанкс-Лэнделл
2
Йорфа
2
Доэрти
17
Хенри
16
Эдвардс
29
МакДональд
10
Грэм
23
Афобе
25
Замора
45
Ману
45
Ману
25
Замора
48
Крофтс
10
Хемед
10
Хемед
48
Крофтс
10
Грэм
14
Бирн
14
Бирн
10
Грэм
23
Афобе
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
23
Афобе
17
Хенри
16
Сигурдарсон
16
Сигурдарсон
17
Хенри
Остались в запасе
Брайтон
Вулверхэмптон
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Брайтон - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Фалмер
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