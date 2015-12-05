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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Чарльтон
Брайтон - Чарльтон: обзор матча 05 декабря 2015
Брайтон
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 2
Завершен
Чарльтон
50'
Д. Уилсон
84'
Б. Замора
86'
Т. Хемед
2'
А. Лукман
6'
Р. Гоочаннеиджад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Чарльтон
Замена
А. Чиксен
️️️️
Д. Уилсон
90'
+4
Желтая карточка
С. Мач
90'
90'
Желтая карточка
К. Солли
90'
Желтая карточка
М. Фокс
ГОЛ! 3:2!
Т. Хемед
Пас отдал
Р. ван Ла Парра
86'
ГОЛ! 2:2!
Б. Замора
Пас отдал
Т. Хемед
84'
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
И. Кальдерон
83'
75'
Замена
Т. Холмс-Деннис
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
Д. Стивенс
75'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Д. Мерфи
73'
65'
Замена
Э. Ба
️️️️
Р. Важ Те
58'
Красная карточка
П. Бауэр
ГОЛ! 1:2!
Д. Уилсон
Пас отдал
Д. Стивенс
50'
Желтая карточка
И. Кальдерон
45'
45'
Желтая карточка
С. Хендерсон
44'
Желтая карточка
Д. Кузинс
29'
Замена
М. Сарр
️️️️
Г. Леннон
6'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гоочаннеиджад
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
Р. Гоочаннеиджад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
7
Солли Мач
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-3-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
3
Грир
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
14
Кальдерон
7
Мач
25
Замора
18
Мерфи
21
Уилсон
4-3-1-2
30
Хендерсон
5
Бауэр
20
Солли
3
Фокс
26
Леннон
7
Гудмундссон
12
Диарра
24
Кузинс
12
Важ Те
16
Гоочаннеиджад
11
Лукман
21
Уилсон
3
Чиксен
3
Чиксен
21
Уилсон
14
Кальдерон
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
14
Кальдерон
18
Мерфи
10
Хемед
10
Хемед
18
Мерфи
7
Гудмундссон
17
Холмс-Деннис
17
Холмс-Деннис
7
Гудмундссон
26
Леннон
23
Сарр
23
Сарр
26
Леннон
12
Важ Те
7
Ба
7
Ба
12
Важ Те
Остались в запасе
Брайтон
Чарльтон
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Ник Поуп
ВР
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Брайтон - Чарльтон
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Фалмер
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