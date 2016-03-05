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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Брайтон
Престон - Брайтон: обзор матча 05 марта 2016
Престон
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Брайтон
90'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Т. Хемед
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Джонсон
90'
90'
Желтая карточка
Б. Каял
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Гарнер
88'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Каннингэм
82'
74'
Замена
И. Скалак
️️️️
А. Кноккарт
73'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
С. Бэлдок
Желтая карточка
Т. Кларк
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
3-2-3-1
43
Киркленд
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
15
Вудс
23
Хантингтон
14
Джонсон
12
Галлахер
8
Брауне
14
Гарнер
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
6
Голдсон
5
Данк
23
Росеньор
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
18
Мерфи
9
Бэлдок
10
Хемед
14
Джонсон
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Джонсон
8
Каннингэм
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Каннингэм
14
Гарнер
9
Дойл
9
Дойл
14
Гарнер
93
Кноккарт
38
Скалак
38
Скалак
93
Кноккарт
10
Хемед
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
10
Хемед
9
Бэлдок
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Бэлдок
Остались в запасе
Престон
Брайтон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Престон - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Дипдэйл
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