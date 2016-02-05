Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Брентфорд
Брайтон - Брентфорд: обзор матча 05 февраля 2016
Брайтон
05.02.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
27'
А. Кноккарт
43'
Т. Хемед
90+3'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Брентфорд
ГОЛ! 3:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Э. Крофтс
90'
+3
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Т. Хемед
69'
62'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Л. Вибе
60'
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Саундерс
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Б. Замора
45'
ГОЛ! 2:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Б. Каял
43'
42'
Желтая карточка
Р. Вудс
Желтая карточка
Д. Стокдейл
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Мерфи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-2-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
6
Голдсон
24
Риджуэлл
2
Бруно
16
Стивенс
7
Каял
93
Кноккарт
18
Мерфи
25
Замора
10
Хемед
3-5-1-1
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
31
Джадж
18
Вудс
7
Саундерс
16
МакИкран
26
Вибе
8
Свифт
5
Барбе
10
Хемед
48
Крофтс
48
Крофтс
10
Хемед
25
Замора
21
Уилсон
21
Уилсон
25
Замора
7
Саундерс
7
Каньос
7
Каньос
7
Саундерс
26
Вибе
7
Джуричин
7
Джуричин
26
Вибе
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд (0:1)
31 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд (0:1)
31 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+