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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Хаддерсфилд Таун
Брайтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 января 2016
Брайтон
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
30'
Б. Замора
66'
Д. Уилсон
45+2'
Г. Банн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Хаддерсфилд Таун
87'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
М. Патерсон
84'
Вторая желтая
Т. Смит
83'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Дэвидсон
73'
Желтая карточка
Т. Смит
ГОЛ! 2:1!
Д. Уилсон
Пас отдал
А. Кноккарт
66'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Т. Хемед
62'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Б. Замора
58'
57'
Желтая карточка
Д. Линч
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Банн
Пас отдал
Т. Смит
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Д. Стивенс
45'
ГОЛ! 1:0!
Б. Замора
Пас отдал
А. Кноккарт
30'
Желтая карточка
Б. Каял
25'
2'
Желтая карточка
М. Хадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
6
Голдсон
24
Риджуэлл
2
Бруно
16
Стивенс
7
Каял
93
Кноккарт
10
Хемед
18
Мерфи
25
Замора
4-2-3
31
Стир
2
Смит
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
33
Банн
44
Хьюс
10
Патерсон
21
Уэллс
11
Лолли
10
Хемед
25
Луалуа
25
Луалуа
10
Хемед
16
Стивенс
48
Крофтс
48
Крофтс
16
Стивенс
25
Замора
21
Уилсон
21
Уилсон
25
Замора
3
Дэвидсон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
3
Дэвидсон
10
Патерсон
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Патерсон
Остались в запасе
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Главный тренер
Крис Хьютон
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
Остались в запасе
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Брайтон - Хаддерсфилд Таун
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Хорвуд
(Бедфордшир)
Стадион:
Фалмер
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